Se crearon 439.8 mil empleos en segundo trimestre del año

En el periodo de abril a junio se generaron 439 mil 751 empleos tanto del sector formal como informal de la economía respecto al primer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a lo anterior, el número de desempleados aumentó al pasar de un millón 490 mil en los primeros tres meses del año a un millón 624 mil en el segundo trimestre de 2025, lo que significó un aumento de la tasa de desocupación con base en cifras originales de 2.46 a 2.66 % de la población económicamente activa.

Esto se explica por el aumento del número de personas dentro del mercado laboral en el lapso de referencia, 573.8 mil más que los reportados en el periodo inmediato anterior.

Cabe destacar que mientras que los empleos en la informalidad aumentaron, los existentes en el sector formal disminuyeron con una pérdida de 106.6 mil plazas en el segundo trimestre del año, cifra menor a los 139 mil eliminados en el periodo de acuerdo con las plazas reportadas por el IMSS; en este sentido, se puede inferir que se crearon empleos en otras áreas, tales como trabajadores federales y estatales, así como en el Ejército.

Por su parte, la población ocupada de manera informal aumentó en 546 mil puestos, para llegar a 32 millones 589 mil de plazas, lo que representa el 54.8 % de la población ocupada.

Por sectores, en los servicios se generaron 212.6 mil empleos en el periodo de referencia; seguido del agropecuario con 156 mil puestos; en el industrial, 32.2 mil; así como otros 38.9 mil más en actividades no especificadas.

Más a detalle, las actividades que reportaron los mayores aumentos en sus plantillas laborales durante el segundo trimestre fueron: comercio con la creación de 117.6 mil plazas; industria manufacturera, 46.8 mil; y transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 39.6 mil.