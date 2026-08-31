Se creció 2.1 % en segundo trimestre de 2026: Zamora

En el segundo trimestre de 2026 el país registró un crecimiento de 2.1 % anual, que representa 1.5 más que el mismo periodo del año pasado, afirmó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

“En el segundo trimestre de 2026, la economía creció un 2.1 % anualizado. ¿Qué quiere decir? Analizado respecto del mismo trimestre del año anterior, respecto al trimestre anterior, crecimos 1.5 %, es el crecimiento más sólido desde el 2020, el crecimiento más rápido en seis años”, comentó.

El funcionario federal detalló que los ingresos tributarios representan 15.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), al corte del 2026, lo que beneficia la calificación que las agencias internacionales otorgan al país.

Grado de inversión

“México es calificado por ocho agencias, y en todos tenemos una calificación de nivel de grado de inversión, el cual será preservado, y nos encontramos dentro del cuadrante inferior izquierdo que muestra la estabilidad financiera y fiscal de largo plazo del país”. explicó.

Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que buscará el diálogo con los grupos parlamentarios aliados y de oposición para aprobar el Paquete Económico del 2027.

“En el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto existe un entorno de respeto y diálogo entre todas las fuerzas políticas, en el que es viable procesar las iniciativas del gobierno en un entorno constructivo, y en el que siempre se escuche a todas las voces. En el momento adecuado, vamos a promover que usted y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda tengan las condiciones adecuadas para exponer los argumentos y las propuestas específicas, para el siguiente ejercicio fiscal”, dijo.