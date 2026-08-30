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NacionalMundo

Se cumplen seis meses de guerra entre EE. UU. e Irán

Agosto 30 del 2026
La guerra inició el pasado 28 de febrero. Cortesía
La guerra inició el pasado 28 de febrero. Cortesía

Lo que Donald Trump presentó inicialmente como una operación que podía resolverse en pocas semanas cumplió seis meses sin un final a la vista, con Irán golpeado militar y económicamente pero todavía capaz de desafiar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, mientras Washington abre ahora un nuevo frente para intentar asfixiar financieramente a Teherán.

La guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel entró así en una nueva fase, en la que los ataques militares conviven con una creciente batalla económica y diplomática por el control de una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Trump aseguró que Estados Unidos controla Ormuz y que el paso está abierto, pero la Guardia Revolucionaria iraní respondió que esa afirmación es “una mentira evidente” y sostuvo que Teherán mantiene el “control total” del estrecho.

Los datos de navegación reflejan una realidad mucho más compleja: apenas siete buques comerciales atravesaron el paso el jueves, frente a los cerca de 100 diarios que circulaban antes de la guerra.

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