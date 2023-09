Se cumplieron condiciones democráticas: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que se cumplió “con todas las condiciones” democráticas en el proceso de designación de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y aseguró que antes de que el procedimiento arrancará escuchó y atendió las inconformidades de Marcelo Ebrard, a quien le reiteró que las puertas de su movimiento siguen abiertas, pero recalcó que “hay límites”.

López Obrador puntualizó que él mismo incluyó las propuestas hechas por Ebrard en el reglamento para el proceso, mismo que, enfatizó el mandatario, fue aceptado por todos los participantes. “Se cumplieron todas las condiciones, pero de todas formas no se puede cuestionar ni mucho menos atacar a nadie más cuando se trata de una gente como Marcelo”, dijo en Palacio Nacional.

“Es mi amigo, nos ayudó muchísimo. Imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó en épocas muy difíciles del presidente Trump”, reconoció el jefe del Ejecutivo.

Cuestionado sobre por qué abre las puertas a Ebrard luego de las descalificaciones hechas por el ex canciller a la dirigencia de Morena, López Obrador señaló que nunca se deben cerrar las puertas a nadie.

“Es lo mismo ahora, hay que convocarnos, no cerrarnos las puertas. Y no decir “tu vienes del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano”. No. Es de sabios cambiar de opinión. Si van a llegar de fuera, por qué los que están adentro van a permitir sin convocar, sin llamarlos, sin entender, que se vayan”.

Enfatizó, no obstante, que “todo tiene un límite y cuál es ese límite, la decisión de cada quien. Cada quien es responsable de sus actos”.