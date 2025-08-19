Se declarará “El Mayo” culpable de narcotráfico

Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan, en su próxima audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

Zambada tiene programada una audiencia el próximo 25 de agosto; sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales, usará esa audiencia para cambiar su declaración a “culpable” ante el juez Brian M. Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El cambio de declaración indica que el cofundador del Cártel de Sinaloa llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, señaló en su momento que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable, siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte.

Zambada fue detenido en julio de 2024 al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

“El Mayo” aseguró que Guzmán lo engañó para asistir a una reunión y luego lo “secuestró” para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Por ello, en febrero pasado escribió al gobierno mexicano pidiendo su repatriación, en un intento por evitar la pena de muerte.

Zambada se suma así a la lista de narcotraficantes mexicanos que están negociando con el gobierno de Estados Unidos.