Se desaceleran remesas en septiembre: Banxico

En septiembre, de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos, las remesas se desaceleraron respecto al mes anterior, pero lograron mantenerse por arriba de los 5 mil millones de dólares.

Banco de México (Banxico) informó que durante el mes patrio del 2026, los ingresos por envíos de dinero desde el extranjero, principalmente de EU, sumaron 5 mil 362 millones de dólares (mmdd).

Lo anterior representó un aumento de 1.62 % a tasa anual si se compara con los 5 mil 214 millones de dólares de igual mes de 2025.

Es decir, fue una mejoría, ya que hace un año tuvieron una caída anual de 2.7 %, según datos del banco central mexicano. Banxico reportó menores transferencias al pasar de 13.2 millones realizadas en agosto pasado a 12.5 millones de operaciones en septiembre.

Sin embargo, la remesa promedio subió de 412 dólares a 426 entre agosto y septiembre del presente año.

Pero disminuyeron las efectuadas en efectivo y especie de 458 a 398 dólares en promedio entre ambos meses referidos.