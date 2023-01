El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en torno al accidente en la línea 3 del Metro “se va a llegar a la verdad y se va a dar a conocer sin ocultar absolutamente nada”, porque hay una investigación judicial que permitirá determinar si ocurrió por falta de mantenimiento, por alguna falla eléctrica o fue consecuencia de un acto premeditado.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que este suceso ocurrido el sábado pasado “alborotó a los zopilotes” porque ya son tiempos electorales, por lo que expresó su respaldo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: “Con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de Gobierno, quien es una mujer trabajadora y honesta. Quiero aprovechar para expresarlo porque cómo se aprovechan para descalificar, para atacar”.

En ese sentido, el Ejecutivo federal repudió que a pesar de que hubo una persona fallecida y varias resultaron heridas, se desató la “politiquería” y no deja de haber, como se dice coloquialmente, “grilla”, por eso lo de “los zopilotes. Es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole”.