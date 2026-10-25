Se descarrila tren en Huichapan, Hidalgo

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo confirmó el descarrilamiento de un tren en la localidad de San José Atlán, municipio de Huichapan, sin reportes de personas fallecidas o lesionadas. La magnitud de los daños materiales permanece pendiente de evaluación.

De acuerdo con la dependencia, no se identificaron riesgos adicionales para la población. Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil acudieron al sitio para verificar las condiciones del incidente e identificar posibles afectaciones.

La dependencia precisó que las causas del descarrilamiento serán determinadas por el responsable técnico correspondiente mediante las evaluaciones y los procedimientos aplicables.

Mientras tanto, mantiene el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades municipales.