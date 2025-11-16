Se descarrilan 10 vagones de tren en Zacatecas

La madrugada de ayer sábado se descarrilaron 10 vagones del tren que transitaba por plena zona urbana de la capital de Zacatecas, por fortuna no se reportan víctimas ni afectaciones a la población.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, a la altura del puente vehicular que se ubica en la zona del Mercado de Abastos, cuando se escuchó un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de esa zona.

Al lugar arribaron elementos de las corporaciones municipales para verificar que no hubiera víctimas.

De acuerdo con la información que se emitió la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC) de Zacatecas al revisar el área del descarrilamiento fuero 10 vagones que estaban vacíos los que descarrilaron y se descartó que hubiera riesgos por materiales peligrosos en la zona o personas lesionadas.

El lugar fue acordonando hasta que llegó personal de Ferromex para que comenzaran con los peritajes y determinar la causa que provocó el descarrilamiento.