El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, anunció su decisión de no participar en la contienda para seleccionar a la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora en 2024.

En un video publicado en redes sociales, el legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que la coalición Va por México está definiendo, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

“Quiero agradecer desde el corazón a los ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser presidente de México. Su aspiración es nuestra aspiración, la de tener hospitales públicos con medicamentos que curen el dolor, escuelas de calidad públicas para nuestras niñas y nuestros niños, la aspiración de devolverle el miedo a los criminales en las calles de México y la aspiración de recuperar la brillantez internacional con un jefe de Estado que nos dé orgullo a todos.

“Pero el método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos, y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas, y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el padrón”, expresó.

Martínez aclaró que “yo no me rindo, yo no voy a dejar de luchar por México”, por lo que apoyará a la candidata o al candidato que, “con solvencia moral, que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena”, puntualizó.