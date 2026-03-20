Se desconoce origen de nuevo derrame en el Golfo

Autoridades afirman que aún no se sabe en dónde se generó el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, reportado desde febrero por asociaciones ambientales.

“Las autoridades federales mantienen y refuerzan los recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante”, apuntaron Pemex y el Gobierno Federal en un nuevo comunicado conjunto.

Este derrame ya ha afectado a playas de Veracruz y Tabasco en más de 170 kilómetros de costa afectando a la fauna y a la flora, así como actividades económicas como la pesca.

“Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental”, señaló.

Además, informó que ya han recolectado 94.7 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo en playas de Veracruz y Tabasco, con un avance general de limpieza del 88 %.

En Veracruz se realizaron jornadas de saneamiento en las playas de Mata de Uva, El Zapote, Jicacal, Playa Linda, Barrillas y la Laguna El Ostión, anotó la compañía que ayer estaba celebrando el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

En dichas labores participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

El 18 de marzo se realizaron recorridos por las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz, en los que se recogieron 80 kilos de residuos de manchas de hidrocarburo presentes en nódulos y estrazas (similares a hojuelas) dispersos a lo largo de dos kilómetros de litoral, indicó.

Los trabajos se llevaron a cabo por personal de la Marina, elementos de Protección Civil estatales y municipales y el área de Limpia Pública del municipio de Alvarado.

En Tabasco, debido al frente frío número 41 que ha generado lluvias intensas desde el 17 de marzo, la Marina informó que la limpieza en territorio se retomará una vez que las condiciones meteorológicas mejoren, aclaró la petrolera.