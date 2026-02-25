Se deslinda Ceci Flores de Somos México

Luego de recibir críticas y agresiones en redes sociales por su participación en la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, aclaró públicamente que no milita en ningún partido político.

La activista reconocida a nivel nacional por su incansable labor en la búsqueda de personas desaparecidas aseguró que su presencia en el evento tuvo como único propósito visibilizar la crisis de desapariciones que vive el país y reiterar la exigencia de justicia para sus hijos.

La historia de Ceci Flores está atravesada por la desaparición de dos de sus hijos: Alejandro en 2015 y Marco Antonio en 2019.

Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más visibles del movimiento de madres buscadoras en México, recorriendo distintos estados del país con pala en mano para localizar fosas clandestinas ante lo que denuncia como omisiones y falta de apoyo efectivo por parte de las autoridades.

En un video difundido en sus redes sociales, la activista respondió a los señalamientos:

“Quiero hacer una aclaración porque estoy siendo agredida verbalmente por haber salido en un evento hace apenas unas horas. Yo no soy militante ni afiliada a ningún partido político”.

Flores agradeció la invitación del senador Emilio Álvarez Icaza y del activista Adrián LeBarón, a quienes reconoció por dar seguimiento y voz a la causa de las personas desaparecidas.

La madre buscadora subrayó que su lucha no responde a intereses partidistas, sino al dolor de tener “dos ausencias en casa” y a la falta de avances en la investigación y localización de sus hijos.

