Se deslinda CNTE de Marx Arriaga tras marcha

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó deslindarse del exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, y de los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, luego de que grupos afines al exfuncionario se sumaron a la movilización del pasado 15 de mayo en la Ciudad de México.

Durante su Asamblea Nacional Representativa realizada el 16 de mayo, la CNTE aprobó deslindarse del exfuncionario federal.

“La CNTE se deslinda del oportunismo de Marx Arriaga y los comités de defensa de la nueva escuela mexicana”, señalan los acuerdos.

La definición fue tomada bajo la advertencia del paro indefinido y del plantón que a partir del 1.º de junio instalará la CNTE en el Zócalo capitalino, donde la disidencia continuará exigiendo la abrogación de la Ley del Issste de 2007, aumento salarial del 100 por ciento y eliminación de la reforma educativa.