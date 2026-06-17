Se deslinda Defensa de nombramiento de Gerardo Mérida

El general Ricardo Trevilla Trejo rechazó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez —acusado por Estados Unidos de nexos con narcotráfico— tenga relación con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y señaló que es una mala interpretación que la dependencia lo haya nombrado.

“El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por temas relacionados con el pago de saberes y de servicio médico para su familia. Eso es lo único que hay”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, el general fue cuestionado sobre las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional fue la que envió al general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez para que ocupara la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, más no fue decisión del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente, los gobiernos de los estados son autónomos, ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo de que se recomiende? Piden la opinión cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión. Así es como sucedió”, aseguró.

Al preguntarle sobre la situación legal de Mérida Sánchez en Estados Unidos, Trevilla Trejo mencionó que no tienen conocimiento.

“La Secretaría de Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos”, precisó el general.

El 1 de junio pasado, Gerardo Mérida compareció en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus en la que la juez encargada del caso, Katherine Polk Failla, subrayó que la evidencia en contra del acusado es “abundante” y citó a una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto.