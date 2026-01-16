﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Se deslinda Guajardo de vínculos con exfuncionario

Enero 16 del 2026

Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se deslindó de cualquier vínculo con Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y quien fue detenido por estar implicado presuntamente en el móvil para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario y economista indicó que Samuel García colaboró con él en la LXV Lesgislatura de la Cámara de Diputados, donde fue compañero de Carlos Manzo; sin embargo, el 31 de agosto de 2024 se terminó toda relación laboral con el ahora vinculado a proceso.

“Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel “N” a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor”, estableció en su publicación en X.

﻿