Se deslinda Morena de exconsejera presidenta

Morena rechazó asumir cualquier responsabilidad en el caso Guadalupe Taddei Zavala, luego de su renuncia a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el escándalo relacionado con los presuntos actos de corrupción.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, deslindó a su partido y advirtió que cada persona servidora pública debe hacerse responsable de sus actos.

A pregunta expresa, respondió que la crisis que atraviesa actualmente el órgano electoral no se vincula de manera directa con el partido en el poder.

“Yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que le corresponde. En Morena no tenemos que hacernos responsables de lo que no nos corresponde ni nos toca.

“¿De qué sí nos hacemos responsables? Bueno, pues de la acción de la dirección nacional, de las direcciones estatales y, cuando un militante falla hemos estado actuando a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; pero el tema del INE no es una responsabilidad de Morena”, recalcó Montiel Reyes.