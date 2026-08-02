Se deslinda Morena de hermano del “R1”

Morena se deslindó de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el “R1”, detenido por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

A través de un comunicado, aseguró que, en congruencia con el movimiento, y ante los señalamientos sobre los vínculos familiares, Morena expulsó en noviembre del 2025 a Roldán.

“Frente a los señalamientos existentes, nuestro movimiento tomó una decisión clara y oportuna: en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, dijo.

AMLO ya había denunciado la liberación de R1

Recordó que, en noviembre del 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la liberación del “R1”, y señaló “prácticas de impunidad que persistían en el aparato judicial heredado por el viejo régimen”.

Además, reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido el compromiso para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien murió en un ataque armado el 1 de noviembre pasado.

“No se trata únicamente de detener responsables, sino de reconstruir la paz, proteger a las comunidades y evitar que la impunidad vuelva a imponerse”, afirmó.

Señaló que la política es para “transformar, y que transformar también significa romper complicidades [...] No se protegen delincuentes, no se encubren responsabilidades y nunca será refugio para traidores de la patria y de la confianza del pueblo”.