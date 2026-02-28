Se deslinda PVEM de Segura Valladares

Tras la polémica de Pedro Segura Valladares por cantar un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y después amenazar e insultar al periodista Carlos Loret de Mola, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se deslindó de este personaje al asegurar que “no es ni ha sido militante tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna” de este partido.

En un comunicado, el PVEM aclaró que Pedro Segura fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, participación limitada de forma estricta al proceso electoral de ese año.

Concluido ese proceso, indica que el partido no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con el ciudadano en cuestión.

“En el Partido Verde condenamos cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país. Asimismo, reprobamos rotundamente cualquier acto de violencia”, expresó el PVEM en su comunicado.

¿Quién es Pedro Segura?

En redes sociales circula un video de Pedro Segura Valladares, excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, donde se le ve en plena fiesta organizada en su rancho de Tepecoacuilco, pidiendo y cantando un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder abatido del CJNG, con el grupo musical Los Alegres del Barranco.

En el video, compartido en X por el periodista Carlos Loret de Mola, se aprecia a Segura entonar el corrido “El Del Palenque”.

“Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, cantó el excandidato.

Aunado a ello, indicó a la banda musical: “Yo me la canto, tú nomás dame el tono…”.

Por su parte, la agrupación aseveró: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos salir perjudicados”.

Después de que el periodista lo exhibiera en un video, Segura Valladares publicó una grabación en la que lanzó amenazas e insultos contra el comunicador.

Pedro Segura Valladares es un empresario y figura política mexicana originario del estado de Guerrero que ha estado en el centro de atención pública en los últimos años por su actividad empresarial, incursión en la política y su vinculación con investigaciones judiciales.