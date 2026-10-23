Se deslinda senador de pedir acceso a salas VIP

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, responsabilizó al secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González, de haber solicitado al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, “por cuenta propia y sin acuerdo de este órgano de gobierno”, el Salón de Protocolos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para los 128 senadores cuando tengan que realizar “traslados aéreos”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Miranda aseguró que solo había una propuesta de dos senadores, ninguno de ellos de Morena, pero que el secretario técnico decidió enviar la solicitud formal por iniciativa propia, lo que calificó como un “error garrafal”.

El senador mexiquense se deslindó del oficio enviado a la SRE y advirtió que es un error de Sibaja González dirigirse a un secretario de Estado sin contar con atribuciones para hacerlo, por lo que adelantó que el asunto será revisado en la próxima reunión de la Mesa Directiva, donde se determinará qué medidas se tomarán.