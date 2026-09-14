Se deslindan de grupo de choque que enfrentó a SNTE

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca se deslindó del “grupo de choque” y funcionarios públicos que se enfrentaron a maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el segundo informe de la presidenta Sheinbaum en el auditorio Guelaguetza.

La dependencia también rechazó cualquier afirmación que pretenda vincular a su titular, Jesús Romero López, con la organización, promoción o utilización de grupos de choque.

Qué ocurrió

El viernes pasado, maestros de la Sección 22 del SNTE y personas presuntamente vinculadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (Asaeo, ahora llamada Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca), así como funcionarios y políticos de Morena, protagonizaron un enfrentamiento a las afueras del auditorio Guelaguetza, en la visita de la presidenta a la capital del estado para rendir su segundo informe de gobierno.

La confrontación entre ambos grupos ocurrió cuando se trató de impedir que los docentes marcharan hacia el auditorio para realizar una protesta y exigir solución a sus demandas federales.

“La actuación de la Secretaría de Gobierno ha estado permanentemente orientada a la mediación, la interlocución y la construcción de acuerdos, particularmente en aquellos momentos en los que resulta necesario evitar que una situación de tensión derive en una confrontación”, aseguró tras una serie de publicaciones en redes sociales que vinculan a la dependencia con el grupo de choque.