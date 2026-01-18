Se duplica monto en disputa en el TFJA en materia fiscal

El monto de los litigios atendidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se duplicó en los últimos siete años, sobre todo los asuntos en materia fiscal.

Los recursos detenidos hasta que se emita una resolución significan un menor presupuesto para atender las necesidades de la población a través del gasto público.

Los registros del tribunal muestran que el monto pasó de 639 mil 621 millones de pesos a 1.3 billones entre 2018 y 2025, equivalente a 5.1 % del tamaño de la economía.

La especialista en derecho fiscal, Diana Bernal, refiere que, desde los tiempos de Vicente Fox, el TFJA, con su consejero jurídico, Juan de Dios Castro, empezó el declive y comenzó a rezagarse el trabajo.

De ahí que el monto del interés económico controvertido fue creciendo con el tiempo, agregó.

Politizado

En aquel tiempo, relató, se le quitó la facultad a Hacienda de nombrar a los integrantes del TFJA con perfiles especializados en materia fiscal del propio tribunal de donde surgieron grandes magistrados de carrera como Mariano Azuela Güitrón y Margarita Lomelí, quien fue la primera mujer en presidirlo.

Mencionó que también el PRI siguió esa misma práctica de elegir a cualquier funcionario sin el perfil idóneo, con políticos al final de su etapa como legislador con el pretexto de que ya no era un tribunal fiscal sino administrativo.

Por eso el retraso en la resolución de casos es impresionante, y es en los tribunales colegiados donde se está generando el rezago, señaló.

Los retos

Sobre los retos que enfrentará el tribunal, el socio de Legal de Baker Tilly, Pedro Canabal, dijo que lo más importante es que sea una instancia imparcial y luego ágil, porque la reforma a la Ley de Amparo está haciendo que se presione a que los asuntos se resuelvan más rápido.