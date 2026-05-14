Se eleva termómetro hasta 46.5 grados en Sonora

La intensa onda de calor que afecta al noroeste del país elevó la temperatura hasta los 46.5 °C (grados centígrados) en Sonora, de acuerdo con el monitor meteorológico del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua.

Para este jueves se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados en el centro y sur del estado.

El registro más alto se presentó en la zona de la Presa Plutarco Elías Calles, conocida como “El Novillo”, ubicada entre los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva, en la región centro-este de Sonora, a unos 158 kilómetros de Hermosillo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que las condiciones extremas persistirán este jueves debido a una onda de calor estacionada sobre el noroeste del país, la cual mantiene ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio sonorense.