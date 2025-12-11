Se encuentra Yucatán en alerta por enfermedades

En Yucatán se encienden las alertas ante el incremento de las enfermedades respiratorias, apenas en el arranque de la temporada invernal.

El reciente reporte del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de México (SSA), que corresponde a la primera semana de diciembre, reportó 5 mil 594 casos en esa semana.

Esta cifra se suma al acumulado de enero a la fecha, lo que reporta 115 mil 211 casos en Yucatán.

Hay que señalar que en junio, en plena temporada de lluvias, se incrementaron los contagios, pues en ese mes ya se reportaban 130 mil personas con alguna enfermedad respiratoria, lo que impactó en la atención de los hospitales públicos y privados por la alta demanda.

Con la llegada del final del año, Yucatán enfrenta un repunte sostenido de enfermedades respiratorias agudas (IRA), principalmente la gripe, padecimiento que ubica a la entidad en los primeros lugares nacionales.