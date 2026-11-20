Cerca de la cabecera municipal de Badiraguato se reportó un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos del Ejército Mexicano que realizaban un patrullaje; en los hechos, una persona joven aún no identificada resultó herida y se presume que se logró la detención de dos civiles más.

Las autoridades de seguridad no han dado a conocer el informe sobre estos hechos, por lo que solo se conoce que un civil de apariencia joven resultó lesionado.

Según los datos que han trascendido, la confrontación armada tuvo lugar en la carretera que conduce de la cabecera municipal a una de las poblaciones serranas cercanas, donde los habitantes reportaron que la vigilancia de las fuerzas federales aumentó derivado del evento de violencia que se presentó.

Coordinación interinstitucional

En las cercanías de la colonia Benito Juárez, de la ciudad de Mazatlán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en coordinación con el grupo interinstitucional, lograron detener a cuatro personas -dos de ellos menores de edad- con armas, cargadores y cartuchos.

Los adultos y los dos menores de edad detenidos -junto con las armas, cargadores, cartuchos, un carro y las dos motocicletas- fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.