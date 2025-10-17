Se estrella avión privado en municipio de Bath

Tres personas murieron después de que un avión bimotor se estrellara en Bath Township el jueves por la noche, confirmó la policía; la Red de Seguridad Aérea informó que el avión estaba registrado en México.

“Los datos muestran que entró en un descenso repentino desde una altitud de 14 mil 775 pies y se estrelló en 30 segundos”, agregó la Red de Seguridad de la Aviación; Flightradar añadió que el avión tenía un propietario privado.

El teniente René González, portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal de Michigan, que incluye a Lansing, confirmó el accidente y dijo que la policía del municipio de Bath está coordinando la respuesta.

La policía de Bath pidió en las redes sociales a la gente que evitara el área de Clark y Peacock Roads, debido a una “situación activa”. La policía ha cerrado Clark Road en Peacock.

El seguimiento de FlightAware muestra que una aeronave Beechcraft Hawker 800 despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek y voló hacia el noreste hasta llegar a un área al norte de la Interestatal 69, donde termina su trayectoria de vuelo.