Se expande el sarampión en Yucatán

La Secretaría de Salud Federal reveló que en Yucatán los casos de sarampión mantienen una tendencia de crecimiento sostenido, pues al cierre del mes de abril, confirmó 37 personas con la enfermedad.

A nivel nacional se reportan 5 mil contagios acumulados y 36 muertes por el padecimiento.

Al respecto, el secretario de Salud estatal, Alberto Alcocer Gamboa, señaló que los contagios se concentran principalmente en población adulta —hasta los 49 años—, un patrón que coincide con la brecha de vacunación detectada a nivel nacional en jóvenes y adultos que no completaron esquemas.

Indicó que en Yucatán la transmisión se ha focalizado en cinco municipios: Mérida, Kanasín, Valladolid, Umán e Izamal, zonas con alta movilidad y densidad poblacional donde los cercos epidemiológicos buscan cortar cadenas de contagio.

La buena noticia es que la entidad se mantiene sin defunciones, a diferencia del escenario nacional donde los fallecimientos —concentrados principalmente en menores— mantienen activa la alerta sanitaria.