Se filtran cabilderos a reunión de trabajo por Ley Aduanera

Un grupo de cabilderas logró filtrarse a la reunión de trabajo entre diputados con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para abordar los pros y contras de la reforma a la Ley Aduanera, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El edificio C de la Cámara de Diputados fue custodiado por personal de resguardo y solo ingresaron congresistas, servidores públicos del SAT y la ANAM, así como asesores y medios de comunicación; sin embargo, el paso le fue impedido a una mujer que intentó ingresar como cabildera, en representación de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

Dicha asociación se encuentra vigente en el registro de cabilderos del recinto legislativo de San Lázaro.

El personal de resguardo informó a la mujer que se prohibió el ingreso a cabilderos; no obstante, tras varios minutos y llamadas, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, bajó y ayudó a la mujer a ingresar al encuentro.

La cabildera dijo a El Universal que llegó al encuentro para socializar con diputados la posibilidad de modificar la reforma, bajo el argumento de que “tiene restricciones muy severas que afectan a la industria”.