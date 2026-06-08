Se forma la depresión tropical Dos-E frente a Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional informó ayer domingo de la formación de la depresión tropical Dos-E, al sur de Guerrero, la cual se ubica a 155 km al sur de Acapulco y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en las zonas oeste y costa de Guerrero, así como vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, que se intensificarán durante la noche. Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa.

Se esperaba que la depresión tropical Dos-E evolucionara a tormenta tropical en las próximas horas y toque tierra durante hoy lunes.

Además, se establece zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

También se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán y Oaxaca; lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.