﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Se forma la tormenta tropical Ivo en el océano Pacífico

Agosto 07 del 2025

La tarde de ayer miércoles se formó la tormenta tropical “Ivo” en el océano Pacífico oriental, y se prevé que genere lluvias y fuerte oleaje en partes de la costa de México, informaron meteorólogos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que “Ivo” mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano y sus efectos ya comienzan a sentirse en Guerrero y Oaxaca.

Su centro se localizó a unos 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Además, se reporta viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros, con posibilidad de trombas marinas en costas de ambas entidades.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil (PC).

﻿