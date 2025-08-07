Se forma la tormenta tropical Ivo en el océano Pacífico

La tarde de ayer miércoles se formó la tormenta tropical “Ivo” en el océano Pacífico oriental, y se prevé que genere lluvias y fuerte oleaje en partes de la costa de México, informaron meteorólogos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que “Ivo” mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano y sus efectos ya comienzan a sentirse en Guerrero y Oaxaca.

Su centro se localizó a unos 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Además, se reporta viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros, con posibilidad de trombas marinas en costas de ambas entidades.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil (PC).