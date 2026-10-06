Se garantiza elecciones limpias y en paz en 2027

Ante las preocupaciones expresadas por legisladores de oposición sobre una posible intervención del gobierno federal, la presencia de dinero del narco y la injerencia del crimen organizado en las elecciones de junio próximo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, garantizó condiciones de seguridad para que la ciudadanía ejerza libremente su voto.

Al comparecer a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, en el inicio de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria aseguró que el gobierno federal tendrá respeto absoluto a la decisión ciudadana y a las leyes electorales.

“Lo primero que les dijimos (a los senadores) es que hay y siempre habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana sobre la definición en las elecciones. Entonces, que no dudaran, como así ha venido siendo, la parte del respeto absoluto a la ley y a las normas electorales. Y también, en general, queremos un proceso limpio, un proceso claro, transparente, en donde haya mucha participación ciudadana como así lo ha sido”, enfatizó en conferencia de prensa posterior.

Ante los medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno federal generará las condiciones para que los comicios se desarrollen con limpieza, tranquilidad y pleno respeto a la voluntad ciudadana. Además, hizo un llamado a los partidos políticos a elegir buenos perfiles.

Consultada sobre el riesgo de una eventual intervención de Estados Unidos en los procesos electorales de 2027 y 2030, particularmente a partir de comicios presidenciales registrados recientemente en otros países de América Latina, respondió que los comicios en nuestro país serán decididos exclusivamente por las y los mexicanos.

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que México mantiene una buena coordinación con Estados Unidos en distintos ámbitos, particularmente en seguridad, migración y las relaciones comerciales y económicas.