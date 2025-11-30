Se gradúan jóvenes de programa Reconecta con la Paz

Un total de 72 jóvenes en conflicto con la ley recibieron un reconocimiento por concluir sus talleres del Programa Reconecta con la Paz, la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para la atención de personas que cometieron un delito no grave por primera vez.

El programa comenzó en 2021 y a la fecha se han apoyado a 2 mil jóvenes de entre 18 y 35 años con terapias para el desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales para un cambio y mejoramiento de sus vidas, informó la SSC.

La décimo cuarta generación que se graduó el viernes 28 de noviembre en una ceremonia realizada en el Museo de la Policía está conformada por 15 mujeres y 57 hombres.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció el esfuerzo y cambio de los beneficiarios de la estrategia.

“No es fácil reponerse a uno mismo y eso es lo que busca hacer Reconecta, a veces no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar la forma en como lo vemos. Lograron cambiar y transformarse. Empiezan hoy una nueva etapa; lo importante es que siempre puedan levantarse”, afirmó.

Por su parte, la beneficiaria del Programa Reconecta con la Paz, Carla Nayelli Márquez Domínguez, habló de su experiencia y cómo en un principio tuvo dudas para aceptar la ayuda, pero al final logró un cambio.

Actualmente un total de 271 jóvenes están cumpliendo alguna medida como beneficiarios de la estrategia Reconecta, de los cuales 238 son hombres y 33 son mujeres, informó la SSC.