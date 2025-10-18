Se ha aplicado 52 mil vacunas en estados afectados

El sector Salud, a través del IMSS, Issste, IMSS-Bienestar y Pemex, ha otorgado 44 mil 271 atenciones médicas y ha aplicado 52 mil 149 vacunas a personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

La dependencia detalló que se ha dado prioridad a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, como parte de la estrategia para prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas.

“El sector cuenta con 378 brigadas médicas especiales, integradas por personal médico, de enfermería y de apoyo operativo… en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. En el estado de Veracruz, se refuerzan las acciones de control del mosquito del dengue Aedes aegypti con 16 mil 496 ovitrampas activas en 17 municipios”, detalló.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la última semana, del 11 al 16 de octubre, aplicó 20 mil 323 dosis de vacunas en las cinco entidades afectadas.

El Seguro Social informó que tiene 276 mil 683 piezas de medicamentos disponibles para reforzar el abasto de las unidades médicas y hospitales temporales que brindan atención a la población. Y en el mismo periodo, otorgó más de 21 mil consultas médicas en municipios de las cinco entidades.

“Ante las afectaciones provocadas por el ciclón tropical en el golfo de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social desplegó un amplio operativo que garantiza la atención médica”, refirió en un comunicado.

Detalló que se han realizado labores de limpieza, saneamiento y rehabilitación de instalaciones con el apoyo de brigadas médicas y de conservación; y mantiene activos 19 hospitales y unidades médicas móviles, distribuidos en los municipios de San Miguel del Álamo, Veracruz; Tianguistengo, Hidalgo; y Xicotepec, Puebla.