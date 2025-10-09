Se ha firmado primera fase de nuestro plan: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que “Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”.

En Truth Social, añadió que “esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera”.

De acuerdo con el diario Times of Israel, el acuerdo será firmado este jueves. Fuentes del medio informaron que Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes que aún tiene en su poder.

Tras el posteo de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración, señalando: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, en alusión a los rehenes.

Netanyahu agradece a Israel por su “coraje y sacrificios”.

En su cuenta de X, Netanyahu dijo que “mañana (jueves) convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”.

El primer ministro israelí agradeció a los soldados y fuerzas de seguridad de su país, “gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día”.

La organización islamista instó a los mediadores a obligar a Israel “a cumplir plenamente los requisitos del acuerdo y no permitir que eluda o retrase la aplicación de lo acordado”.

Trump contra Chicago, que responde con amenaza

En otro tema, el presidente Donald Trump dijo en una publicación a Truth Social el miércoles que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois JB Pritzker “deberían estar en la cárcel” en una escalada de su conflicto con los dos funcionarios demócratas.

“El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales del ICE!”, escribió en la publicación al referirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “El gobernador Pritzker también!”, añadió.

El posteo del presidente llega un día después de que las tropas de la Guardia Nacional de Texas llegaran a Illinois, a pesar de la feroz oposición de los demócratas.