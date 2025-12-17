Se ha registrado un caso de “súper gripe” en México

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud (Ssa), informó que solo se ha presentado un caso de la influenza H3N2 subclado K, denominada como la “súper gripe”,

En el informe quincenal del gabinete de Salud, el secretario detalló que esta variante tiene la característica de ser muy contagiosa, y que está circulando en Europa y en Estados Unidos, pero indicó que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que está disponible en México.

“Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir”, explicó.

Se tiene abasto suficiente

En Palacio Nacional, el titular de Salud señaló que se tiene el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general, por lo tanto, indicó, la “súper gripe” no representa en este momento ningún problema para el país, pero indicó que es necesario estar pendiente.

Señaló que la vacuna de influenza Mexinvac que se aplica en México desde el año pasado y en este año 2025 es completamente producida en el país y se dispone, dijo, de la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo.

En este sentido, David Kershenobich señaló que quien debe de vacunarse contra esta variante son todas las niñas y niños entre 6 meses de edad y 5 años, así como todas las personas de 60 años de edad, y personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renal crónica, obesidad, asma, o enfermedades que comprometan el sistema.

Además, el secretario de Salud enfatizó que esta variante se tiene bajo una vigilancia epidemiológica activa: “Hemos detectado un solo caso”.

Mencionó que la vacunación invernal no es nada más contra la influenza, sino también contra covid-19 y neumococo, y se continúa la aplicación de la dosis contra el sarampión.