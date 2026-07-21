Se hacía pasar por empresario exitoso

La detención de Justo “N”, identificado por autoridades federales como presunto operador financiero de un grupo relacionado con el Cártel del Noreste, reveló el contraste entre la imagen pública que proyectaba en Mérida y las acusaciones que hoy enfrenta.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la investigación está enfocada en presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Quienes seguían el ambiente automovilístico de Yucatán lo conocían como un empresario aficionado a los vehículos de alta gama.

En redes sociales circulaban constantemente videos de su colección de superdeportivos, los cuales eran grabados por influencers, creadores de contenido y páginas especializadas.

Su bodega y su exclusivo garaje se convirtieron en un punto de interés para quienes buscaban fotografiar Ferrari, Lamborghini, McLaren y Porsche, alimentando una imagen de éxito, poder económico y aparente legitimidad.

Pasaba inadvertido

Incluso era visto en exhibiciones y reuniones de automóviles, donde su presencia pasaba prácticamente inadvertida entre empresarios y aficionados.

Esa imagen pública, sin embargo, contrastaba con la investigación que desarrollaban desde hace meses las autoridades federales.

La Secretaría de Marina informó que Justo “N” era investigado como uno de los principales presuntos operadores financieros encargados de articular esquemas de lavado de dinero para una organización criminal con presencia en distintas regiones del país.

Durante los cuatro cateos realizados en Mérida y Komchén fueron asegurados 15 vehículos de lujo, armas, cartuchos, dinero en dólares, metanfetamina, joyería, equipos electrónicos y documentación.

El valor de lo decomisado supera los 145 millones de pesos.