Se han realizado 5 cateos por desaparición de mineros

En el caso del reporte de la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores mineros, se han ejecutado cinco cateos, cuatro de ellos en la zona serrana y la cabecera municipal de Concordia y una en Mazatlán, donde se han encontrado diversas pertenencias que forman parte de las investigaciones abiertas.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aclaró que familiares, de solo cinco de ellos han formalizado denuncias por su desaparición, dos en el estado de Zacatecas, dos en Sonora y una en el estado de Guerrero, las cuales han sido atraídas por la vice fiscalía General de Sinaloa, con sede en Mazatlán.

Hizo ver que sólo se cuenta con cinco fichas de búsqueda emitidas, cuatro de ellas, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y otra, en el vecino estado de Chihuahua, pero, en esta última, no se ha presentado la denuncia respectiva por su desaparición en el municipio de Concordia.