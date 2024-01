Se han sentado las bases para la transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que se va contento porque han avanzado sentando las bases para la transformación.

“Me voy contento porque cumplimos el principio maderista de sufragio efectivo, no reelección. Aunque yo ya no esté, porque me voy a jubilar, porque el país va a quedar en muy buenas manos… quien me va a sustituir, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México. No se los diría, si no fuera cierto”.

De nueva cuenta proyectó la continuidad de la transformación del país y anticipó que en la primera quincena de febrero saldrá a la venta su último libro, en el cual deja testimonio de todo lo que se luchó. También pidió despreocuparse por el futuro, porque “México quedará en buenas manos”.

De gira por Zacatecas ratificó su compromiso de que dejará un sistema de salud ya no solo mejor que el de Dinamarca, “sino el mejor del mundo. Ya creamos una megafarmacia para que si en un pueblo de Zacatecas [no hay disponible], en menos de 48 horas llega ese medicamento. Dicen que no voy a poder, sigo manteniendo el compromiso y acepto el desafío, me canso ganso que le vamos a ganar”.

Reiteró que en esta administración se logró potencializar el presupuesto porque se terminó con los privilegios fiscales que había: “Antes que llegáramos nosotros los de mero arriba no pagaban impuestos, los bancos y empresas más famosas no pagaban impuestos, había privilegios fiscales. Nos tenían engañados. Decían: ‘Es que si no hay presupuesto es porque los vendedores ambulantes no pagan impuestos’. No, ahora sí pagan”.

Hizo mención sobre una empresa que tenía un adeudo, “me acuerdo que le hable al dueño: ‘Debes 12 mil millones de pesos’. Me dice: ‘Ya vamos a ayudar. Vamos a entregarle despensa a la gente’. No, eso no es el tema, le dije, es que no has pagado 12 mil millones. ‘Dicen mis abogados que no hay problemas’. Sí, sí hay problema, el SAT, y arréglate porque yo no soy cómplice de evasores fiscales. Estos de OXXO pagaron también 12 mil millones de pesos que debían”.