Se incendia superpetrolero tras chocar con mina marina

Un superpetrolero se ha incendiado tras chocar con una mina marina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una vía “no autorizada”, informó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado, que no precisó ni el nombre del barco ni la bandera que llevaba.

El anuncio de la fuerza militar iraní llegó horas después de que la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos informó en su cuenta de X del rescate de los 22 tripulantes de un petrolero incendiado en el golfo Pérsico.

Según las autoridades emiratíes, los tripulantes, de diversas nacionalidades asiáticas, fueron evacuados y recibieron primeros auxilios y se encuentran en condición estable.

El suceso se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara el viernes haber atacado en el estrecho de Ormuz al buque NV Sunshine, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), por navegar por una ruta “ilegal”, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas y el sistema de propulsión.