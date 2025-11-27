Se incendia un complejo de apartamentos

Por lo menos 36 personas murieron en un incendio que se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad.

La Policía de Hong Kong ha detenido a tres hombres en relación con el incendio que ha afectado a varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po y que ha dejado, por el momento, 36 fallecidos y 29 hospitalizados, siete de ellos en estado crítico.

Tres detenidos

El diario hongkonés South China Morning Post informó de la detención de tres hombres por presunto homicidio involuntario y afirmó que la Policía de la urbe autónoma ofrecerá próximamente una rueda de prensa para dar más detalles.

Al menos 279 personas siguen desaparecidas por el incendio, que ha afectado a siete edificios del complejo residencial Wang Fuk Court y que comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos.

El fuego fue clasificado en un principio como alarma de nivel uno, pero escaló rápidamente a nivel cuatro a las 15:34 hora local y ha supuesto la movilización de más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos.

Según recoge el South China Morning Post, el director del servicio de bomberos de Hong Kong, Andy Yeung Yan-ki, señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.