Se incendia yate frente a costas del cerro San Carlos

Se investiga el accidente en el que un yate se incendió frente a las costas del cerro de San Carlos, en Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, cuyos tripulantes lograron ser rescatados sin lesiones por prestadores de servicios turísticos que los llevaron sin ningún tipo de lesión a tierra firme.

Los elementos navales que fueron alertados sobre el incidente llegaron al lugar y con equipos especiales lograron sofocar el fuego que causó severos daños a la embarcación privada, la cual fue remolcada al muelle para que la capitanía de puerto investigue el origen del percance.

El personal de la coordinación de Protección Civil Municipal de Ahome que acudió a verificar el siniestro, solo recopiló algunos datos y testimonios, sin dar a conocer la identidad y el número de pasajeros de este yate que se incendió en su travesía.

Se conoció por los videos que fueron divulgados en redes sociales, captados presuntamente por visitantes de la zona de Topolobampo que se percataron que embarcaciones de servicios turísticos se movilizaron para acudir en auxilio de los pasajeros de la embarcación privada.

Todas las personas que viajaban en el yate fueron rescatadas sanas y salva, y puestas en tierra firme por trabajadores de servicios turísticos de esa zona.