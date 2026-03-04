Se incorpora Torruco al equipo de Harfuch

El martes, Miguel Torruco Garza se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como subsecretario de Prevención de las Violencias, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, Torruco Garza se suma a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, mediante políticas públicas integrales, coordinadas “a la construcción en los territorios”.

“El pasado 24 de febrero, presentó el programa México Imparable, mediante el cual se construirán 100 Centros Comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz”, informó la SSPC.

Estos espacios, señaló, estarán enfocados en juventudes e integrarán deporte, cultura y atención a la salud como ejes estratégicos para prevenir violencias y “reconstruir el tejido social desde las comunidades”.

Según el boletín, la Subsecretaría encabezada por Miguel Torruco impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional, “basadas en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social” con la finalidad de “construir una cultura de paz”.