Se incorporan más mujeres al mercado laboral: encuesta

La participación económica de las mujeres en México alcanzó el 41 por ciento (%) en 2025, un aumento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2020, mientras su participación dentro de la población ocupada pasó de 37.6 a 39.3 %, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que también aumentó la proporción de personas asalariadas con prestaciones laborales, de 65 a 66.8 % y creció el acceso a aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, servicio médico, Afore o SAR, crédito para vivienda y reparto de utilidades.

Señaló que estos resultados muestran cambios relevantes en la estructura del mercado laboral y una mayor incorporación de las mujeres a la actividad económica del país.

La tasa de ocupación se ubicó en 97 % en 2025, frente a 96.6 % en 2020, lo que significa que entre la población que participa en la actividad económica la proporción ocupada se mantuvo en niveles elevados durante el periodo de referencia de la encuesta.

Por sector de actividad, los servicios concentran la mayor proporción de la población ocupada, con 44.2 % en 2025, frente a 43.7 % en 2020.

También aumentó la participación del empleo en construcción, de 7.8 a 8.1 %, así como en comercio, de 19.4 a 19.5 %, y en minería, industrias manufactureras, electricidad y agua, de 16.3 a 16.4 %.