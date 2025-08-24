Se incrementa nivel de presas en el Valle de México

Del 26 de mayo al 18 de agosto de este año, el nivel de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala ha incrementado en más de 150 millones de metros cúbicos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, con las lluvias registradas en lo que va del año, se mantiene la tendencia de incremento en el nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria).

Al 18 de agosto, el nivel total de llenado de las presas alcanzó 67.5 por ciento, lo que representa un 27.8 % más que lo observado en la misma fecha de 2014. Este aumento se logra mientras se continúa suministrando agua según los acuerdos con las autoridades locales, garantizando el abasto a la Ciudad de México y al Estado de México.

A partir de las lluvias registradas del 26 de mayo al 18 de agosto de 2025, el nivel de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala ha logrado incrementar en 151.72 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representaría llenar más de 83 estadios Azteca.