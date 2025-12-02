Se inscriben 43 aspirantes para contender por FGR

Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero.

De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, solo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho de la FGR.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal, Hamlet García Almaguer.

Enviarán al Ejecutivo lista de 10 candidaturas

Tras concluir el periodo para el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunirá este martes para seleccionar una lista de al menos diez personas, que deberá enviar a la Presidencia de la República, a fin de que, a partir de ese listado, el Poder Ejecutivo presente una terna ante la Cámara Alta.

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, “el martes 2 de diciembre de 2025, la Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes de las personas que hayan presentado sus candidaturas y seleccionará al menos a diez personas que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a consideración del pleno del Senado de la República.

“La propuesta indicada en la Base anterior será presentada para su votación en el pleno del Senado de la República el martes 2 de diciembre de 2025, y en caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará de manera inmediata una segunda votación. Si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la misma sesión que se someterá a lo dispuesto en esta Base”, se detalla.

La presidenta de la República deberá enviar al Senado una terna de candidaturas, a fin de que comparezcan por separado ante el pleno para exponer sus proyectos y posteriormente se votará para elegir a quien estará al frente de la FGR durante los próximos nueve años.Aspirantes

Félix Roel Herrera Antonio

José de Jesús Ruiz Munilla

Carlos Lledias Saavedra

Gregorio Apreza Herrera

Richard Urbina Vega

Alfredo Méndez Ortiz

Jorge Nader Kuri

Roberto Mazón García

Aureliano José Cruz

Eric Jaramillo González

Omar Isidro Vicente

Luis Manuel Pérez De Acha

Víctor Galicia Sánchez

Carlos Arozqueta Solís

Daniel Quirarte Fonseca

Leopoldo Burruel Huerta

Ricardo Peralta Saucedo

Gerardo Márquez Guevara

Luz María Zarza Delgado

Alfredo Barrera Flores

Maribel Bojorges Beltrán

José Betancourt Salgado

Sandra González Mogollón

Juan Crisanto Campos

Edgardo Guzmán Espindola

Iván Rivera Mendiola

Ruben Barragán Tejeda

César Gutiérrez Priego

Miguel Ramírez Mandujano

Raúl Villaseñor Vazquez

Ernestina Godoy Ramos

Hamlet García Almaguer

Arturo González

Olimpia Puente Pineda

Enrique Díaz Contreras

Mirna Grande Hernández

Alan Joseph Colín Perea

Israel Arteaga Monroy

Juan Carlos Ortiz Gausin

Tulio Rangel

Juan Adrián Guerrero Luna

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado