Se inscriben 43 aspirantes para contender por FGR

Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero.
De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, solo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho de la FGR.
Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal, Hamlet García Almaguer.
Enviarán al Ejecutivo lista de 10 candidaturas
Tras concluir el periodo para el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunirá este martes para seleccionar una lista de al menos diez personas, que deberá enviar a la Presidencia de la República, a fin de que, a partir de ese listado, el Poder Ejecutivo presente una terna ante la Cámara Alta.
De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, “el martes 2 de diciembre de 2025, la Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes de las personas que hayan presentado sus candidaturas y seleccionará al menos a diez personas que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a consideración del pleno del Senado de la República.
“La propuesta indicada en la Base anterior será presentada para su votación en el pleno del Senado de la República el martes 2 de diciembre de 2025, y en caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará de manera inmediata una segunda votación. Si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la misma sesión que se someterá a lo dispuesto en esta Base”, se detalla.
La presidenta de la República deberá enviar al Senado una terna de candidaturas, a fin de que comparezcan por separado ante el pleno para exponer sus proyectos y posteriormente se votará para elegir a quien estará al frente de la FGR durante los próximos nueve años.Aspirantes
Félix Roel Herrera Antonio
José de Jesús Ruiz Munilla
Carlos Lledias Saavedra
Gregorio Apreza Herrera
Richard Urbina Vega
Alfredo Méndez Ortiz
Jorge Nader Kuri
Roberto Mazón García
Aureliano José Cruz
Eric Jaramillo González
Omar Isidro Vicente
Luis Manuel Pérez De Acha
Víctor Galicia Sánchez
Carlos Arozqueta Solís
Daniel Quirarte Fonseca
Leopoldo Burruel Huerta
Ricardo Peralta Saucedo
Gerardo Márquez Guevara
Luz María Zarza Delgado
Alfredo Barrera Flores
Maribel Bojorges Beltrán
José Betancourt Salgado
Sandra González Mogollón
Juan Crisanto Campos
Edgardo Guzmán Espindola
Iván Rivera Mendiola
Ruben Barragán Tejeda
César Gutiérrez Priego
Miguel Ramírez Mandujano
Raúl Villaseñor Vazquez
Ernestina Godoy Ramos
Hamlet García Almaguer
Arturo González
Olimpia Puente Pineda
Enrique Díaz Contreras
Mirna Grande Hernández
Alan Joseph Colín Perea
Israel Arteaga Monroy
Juan Carlos Ortiz Gausin
Tulio Rangel
Juan Adrián Guerrero Luna
David Borja Padilla
Miguel Nava Alvarado