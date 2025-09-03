Se intensifica huracán Kiko a categoría 2

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de la intensificación del huracán Kiko a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

Localización

A través de redes sociales, detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a dos mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y continúa su desplazamiento hacia el oeste.

Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, hasta el momento no representa peligro para el país.

Dentro de los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el huracán Kiko llegué a categoría 3 el próximo jueves 4 de septiembre, para luego ir disminuyendo al paso de los días.