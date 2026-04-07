Se invertirá 350 mmdp en obras educativas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que al final de su sexenio se habrán invertido 350 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, ya que la educación pública es centro de la Cuarta Transformación, la cual, en siete años, de 2019 a 2026 ha destinado 341 mil 786 mdp a este sector, mientras que en 18 años de la época neoliberal tan solo se invirtieron 304 mil 907 mdp.

"En el sexenio vamos a invertir 350 mil millones de pesos en mejoras de las escuelas y nuevas escuelas desde educación básica hasta educación superior. Y vean nada más la diferencia, en siete años se está invirtiendo más que lo que se invirtió en 18 años. Esto es lo que nosotros estamos convencidos de que la educación es un derecho, y que las y los niños tienen que ir a las escuelas bien, con mantenimiento o nuevas escuelas, esto es realmente la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la Transformación, la educación pública", puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que a la inversión en infraestructura educativa se suman los 160 mil mdp destinados a las becas para estudiantes, al aumento salarial y creación de más plazas en beneficio de los profesores, más escuelas de educación media superior y superior, el bachillerato nacional, entre otras acciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que de los 350 mil mdp que se invertirán en todo el sexenio, 113 mil 732 mdp corresponden a lo que se destinará este año. Además, señaló que de la inversión total, el 45 por ciento corresponden al programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

Reitera llamado a gasolineros para "no abusar" en precios

En otro tema, la mandataria anunció que la Profeco iniciará un operativo de vigilancia a gasolineras para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.28 pesos el diésel, pactado con los concesionarios.

Sheinbaum dijo que el gobierno deja de recibir alrededor de 5 mil millones de pesos a la semana por el cobro del IEPS a gasolina y diésel, que es el apoyo que el Gobierno Federal destina a los gasolineros.

Garantiza que hay diálogo abierto con transportistas

Y ante el amago de transportistas de realizar movilizaciones, la presidenta Pardo aseguró que el Gobierno Federal no ve razones para protestas, al señalar que existe diálogo permanente con el sector y atención directa a sus demandas.

"No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo", expresó al señalar que que distintas dependencias han mantenido mesas de trabajo con transportistas y productores, además de atender problemáticas relacionadas con trámites, seguridad y apoyos económicos.

Sheinbaum señaló que algunos de los líderes que impulsan las protestas mantienen vínculos con partidos políticos, aunque dejó a la opinión pública sacar sus propias conclusiones sobre si existe un trasfondo político en las manifestaciones.

Por otra parte, la presidenta negó que el gobierno de México financie movimientos políticos en otros países y aseguró que la política exterior mexicana se basa únicamente en relaciones diplomáticas con gobiernos y pueblos del mundo.

Al referirse al proceso electoral en Perú, la mandataria señaló que México respeta los procesos internos de otras naciones, aunque expresó su deseo de que "gane el pueblo" y que los gobiernos atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables.