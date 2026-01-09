Se investiga red mexicana desarticulada en España

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno de México ya investiga la posible salida de droga por aduanas nacionales mediante cargamentos de mármol y piedra, luego de que la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticulara una red de narcotráfico hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina a gran escala.

De acuerdo con las autoridades españolas, la organización criminal utilizaba piedras de mármol como método de ocultamiento para introducir la droga en Europa, como parte de una operación internacional que se inició en 2023.

En el operativo más reciente fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos, uno originario de Jalisco y otro de Sinaloa, así como un empresario español del sector del mármol, cuya empresa presuntamente funcionaba como fachada para el tráfico ilícito.

Durante los cateos realizados en España, las autoridades aseguraron tres millones de euros en efectivo, además de relojes de lujo, dispositivos electrónicos y municiones. De manera extraoficial, se señaló que uno de los detenidos estaría vinculado al Cártel de Sinaloa.

Al ser cuestionado sobre el caso, García Harfuch explicó que se trata de una investigación encabezada por el gobierno español, aunque existe coordinación permanente con las autoridades mexicanas.

“Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. (...) de los nueve detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá”, señaló.

Avance en detenciones por asesinato de Manzo

En otro tema, García Harfuch destacó diversas detenciones relacionadas con el asesinado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del año pasado.

Indicó que se cuenta con más información para seguir con las detenciones relacionadas con el caso.

Recapitula detenciones y defunciones

Expuso que como resultado del esquema de colaboración interinstitucional, del Gabinete de Seguridad y trabajos de investigación, que han incluido análisis técnicos, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales, se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio.

Recordó que Víctor Manuel “N”, autor material del homicidio, perdió la vida en el lugar el día del evento. Señaló que esta persona arribó con Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quien también iba a agredir a Manzo.

El titular de la SSPC indicó que Fernando “N” y Ramiro “N” fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado. “Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería, donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetuar el ataque”.

Comentó otras detenciones relacionadas en el caso, como la de “El Licenciado” y Ricardo “N”, que se desempeñaba como taxista al servicio del grupo que atentó contra Manzo.

También señaló la captura de Antonio “N”, alias “El Pelón”, por delito de cohecho y delitos contra la salud. Este sujeto, dijo, fue identificado como reclutador de internos en un centro para las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre los que se encontraban Victor “N” y Fernando “N”.

Indicó que el 9 de diciembre pasado fue detenido en el mismo municipio Gerardo “N”, quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos.

El 24 de diciembre se dio la detención más reciente de Alejandro Baruch “N”, alias “KOZ”, en un despliegue coordinado entre autoridades federales y estatales.