Se invirtió en 2025 más de 579 mil mdp en pensiones

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que los programas sociales de la institución apoyaron este año a 18.4 millones de beneficiarios de programas y pensiones de bienestar, y en donde se han invertido en 2025 579 mil 32 millones de pesos.

“En los programas de la Secretaría de Bienestar son 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben periódicamente cada dos meses su apoyo, y en este año la presidenta ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en su registro como en la dispersión de sus recursos.

“579 mil 32 millones de pesos son los que se invierten en este conjunto de programas”, detalló.

Pagos

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel destacó que en este año, 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del 2025, el cual se concluyó el operativo de pago el pasado 27 de noviembre, cuya inversión total del año fueron 484 mil 483.5 millones de pesos.

En conferencia de prensa presidencial, la secretaria indicó que en el caso de la Pensión Mujeres Bienestar tuvo este año una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, en donde se apoyó a casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años.

En la Pensión de Personas con Discapacidad, a más de un millón 614 mil derechohabientes con una inversión de 28 mil 961 millones de pesos.

Inicia registro de la pensión

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Montiel Reyes detalló que el proceso inicia el 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.

Apuntó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años, y para hombres, de los 65 años.

Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página gob.mx/bienestar.

Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.