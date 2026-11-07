Se jalonean un micrófono previo a comparecencia

Al iniciar la comparecencia de funcionarios del Sector Salud ante comisiones de la Cámara de Diputados, se registra una serie de jaloneos e insultos entre legisladores de Morena y del PAN.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, acompañado de varios compañeros de su partido, interrumpió el acto y tomó un micrófono al denunciar que “es una comparecencia arreglada” donde no se expondrá la situación que prevalece en el sector.

La diputada Dolores Padierna, arrebató el micrófono mientras que el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, acusó al panista de violentar la ley y el reglamento.

Por varios minutos discutieron frente al secretario de Salud, David Kershenobich; Zoé Robledo Aburto, Martí Batres, director del Issste; y Alejandro Svarch Pérez, director general de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.