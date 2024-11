Se lanza CNDH contra Sabina Berman por artículo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó que la elección popular de juzgadores, derivada de la reforma judicial, no representa un retroceso ni una amenaza, sino un triunfo del pueblo mexicano y un avance significativo en materia de derechos humanos.

“Este proceso, ahora en manos del pueblo, garantiza la independencia del Poder Judicial al alejarlo de la influencia de partidos políticos y del Senado, marcando un cambio histórico en el ejercicio del poder y en la estructura institucional del país. Lo dijimos hace varios meses, lo incluimos en dos recomendaciones, y ahora lo sostenemos con convicción plena”, señaló.

A través de un pronunciamiento, destacó que la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, ha sido blanco de infundios y calumnias a raíz de que fue electa por el Senado de la República para un segundo periodo.

“Se han planteado narrativas tan absurdas y con tanta ponzoña como la que plantea que la reelección de Rosario Piedra Ibarra es porque así lo decidió el Ejército o el expresidente. Han llegado al extremo de invocar a su señora madre, de hacer mofa de su apellido y hasta de improvisar un falso Comité Eureka para descalificarla. El colmo es cuando afirman que ella está en la CNDH para ‘tapar las violaciones a derechos humanos del anterior sexenio y del presente’, y que su ‘único mérito’ es ser hermana de un desaparecido”, refirió.

Arremete contra escritora

La institución también arremetió contra la escritora Sabina Berman, quien puso en tela de juicio la labor de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, en su artículo “Tropezar dos veces con la señora Piedra”, en la que, entre otras cosas, que la ombudsperson se ha dedicado a proteger al poder.

“Dice la señora Berman, por ejemplo, que en la Comisión Nacional con Rosario Piedra se defiende al Poder y no a las víctimas. Por lo que, si bien ya no sorprende tanta bajeza, sí nos obliga a preguntarle frontalmente: ¿De qué habla? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Las tiene? Y si es así, que las presente, no que busque presionar con narrativas fantasiosas surgidas, como otras tantas, de sus filias y sus fobias, pero no de la realidad”.

Pediré un amparo contra usted: Berman a Piedra

Por lo anterior, la periodista Sabina Berman respondió al comunicado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la misma forma, en redes sociales, la periodista reposteó el texto con su respuesta, en la que cuestionó la cifras publicadas por la CNDH, quien recibió, tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 82 mil reclamos de personas, pero sólo emitió mil 270 recomendaciones, lo que representa sólo el 1.5 % de los reclamos.

Finalmente, Berman aseguró que tendrá que interponer un amparo ante la Comisión de Derechos Humanos contra Rosario Piedra Ibarra y su CNDH, “a ver qué hace”, remató en su post la periodista.